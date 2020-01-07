منحة مجانية في البرمجة من وزارة الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

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أعلن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عن منحة مجانية لوزارة الاتصالات بدورة البرمجة، ويعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المنحة في السطور التالية، وفق لما نشر عبر الصفحة الرسمية لجهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منحة دورة البرمجة المجانية من وزارة الاتصالات

الشروط

يشترط للتقدم على المنحة الحصول على مؤهل عالٍي، وأن يكون المتقدمين من حديثي التخرج من الكليات التالية: “هندسة، علوم، تجارة، كليات الحاسب الآلي، آداب، تربية، حقوق، حاسبات”، ويشترط أيضا أن يكون المتقدم حاصلا على خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما يشترط الحصول على دورات مجموعة office كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها، وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت، ويفضل أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة icdl، والإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة.

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المستندات المطلوبة

للمنحة يجب تقديم السيرة الذاتية الخاصة بمقدم الطلب، وصورة من الشهادات الحاصل عليها المتقدم للدورة التدريبية، وصورتين شخصيتين حديثتين.

وفي نهاية الدورة التدريبية يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مكافأة مالية للمتدرب بنهاية الدورة.