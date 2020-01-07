إغلاق طريق “القاهرة – السويس” الصحراوي لمدة 10 أيام

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أغلقت الإدارة العاملة للمرور، طريق “القاهرة – السويس” الصحراوي، وأجرت عدة تعديلات في حركة المرور، إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية من اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان لها، أن إدارة المهندسين العسكريين تقوم بإجراء ربط بين طريق السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، وهو الأمر الذي تطلب الإغلاق.

وكثفت إدارة المرور التواجد المروري في التحويلة المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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