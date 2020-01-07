الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس الغد

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستستمر في عدم الاستقرار، حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويستمر تعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار حتى يوم الجمعة المقبل، وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بدء تحسن الأحوال الجوية السبت المقبل.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من السبت المقبل، متوقع هدوء الرياح، وفرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تتعاظم على القاهرة وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، بداية من مساء غدا الأربعاء، مع وجود نشاط للرياح محمله بالرمال والأتربة،على الطرق المكشوفة والصحراوية.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.