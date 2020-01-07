قطع المياه عن 13 منطقة في القاهرة بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي

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ذكرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق، بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي بطريق مسطرد القديم مما سيترب علية قطع الخدمة في عدة مناطق، وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المناطق التي ستنقطع عنها الخدمة هي: النزهة الجديدة، الكوربة، هليوبليس، سانت فاطيما، منطقة الحجاز، وجامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريدة سمكية، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة، خارج المطرية، والهايكستيب.

وأكدت الشركة في بيانها، أنها تعمل على إصلاح العطل بكامل جهدها، كما تم توفير عربيات مياه في هذه المناطق.

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