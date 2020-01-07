طقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 15

تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.
توقعات طقس غدا الأربعاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
من المتوقع أن يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.
درجات الحرارة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات
الصغرى العظمى
القاهرة 10 15
شبين الكوم 09 14
طنطا 07 14
دمنهور 09 15
الإسكندرية 09 15
بلطيم 10 15
مطروح 07 14
السلوم 08 14
سيوة 04 14
بورسعيد 10 16
دمياط 10 15
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 11 16
السويس 11 16
العريش 08 16
رفح 07 15
رأس سدر 12 17
نخل 03 15
نويبع 14 17
طابا 08 15
كاترين 00 10
الطور 08 18
شرم الشيخ 1120
الغردقة 08 19
مرسى علم 09 19
الفيوم 10 16
بنى سويف 09 16
المنيا 08 16
أسيوط 06 16
سوهاج 05 17
قنا 05 17
الأقصر 05 17
أسوان 07 18
درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 15 26
المدينة 07 22
الرياض 10 21
المنامة 18 22
أبوظبى 16 25
الدوحة 16 22
الكويت 08 21
دمشق 04 07
بيروت 12 15
عمان 04 07
القدس 05 08
غزة 11 15
بغداد 05 19
مسقط 19 25
صنعاء 09 24
الخرطوم 12 28
طرابلس 09 15
تونس 09 14
الجزائر 08 14
الرباط 06 18
نواكشوط 12 24