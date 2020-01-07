طقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 15

Advertisements

تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

Advertisements

من المتوقع أن يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 09 14

طنطا 07 14

دمنهور 09 15

الإسكندرية 09 15

بلطيم 10 15

مطروح 07 14

السلوم 08 14

سيوة 04 14

بورسعيد 10 16

دمياط 10 15

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 11 16

السويس 11 16

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 17

نخل 03 15

نويبع 14 17

طابا 08 15

كاترين 00 10

الطور 08 18

شرم الشيخ 1120

الغردقة 08 19

مرسى علم 09 19

الفيوم 10 16

بنى سويف 09 16

المنيا 08 16

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 05 17

أسوان 07 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 15 26

المدينة 07 22

الرياض 10 21

المنامة 18 22

أبوظبى 16 25

الدوحة 16 22

الكويت 08 21

دمشق 04 07

بيروت 12 15

عمان 04 07

القدس 05 08

غزة 11 15

بغداد 05 19

مسقط 19 25

صنعاء 09 24

الخرطوم 12 28

طرابلس 09 15

تونس 09 14

الجزائر 08 14

الرباط 06 18

نواكشوط 12 24