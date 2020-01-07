“التعليم” تعلن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

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أعلنت وزارة التعليم، عن بدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول،الخميس المقبل، حيث يؤدي الطلبة امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30، وتنتهي الخميس الموافق 23/1/2020، بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

وكانت القاهرة بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، 29 ديسمبر الماضي، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادي الخميس 9 يناير، كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوي العام والرياضي والفني وما يعادله يوم السبت 11 يناير، وتستمر لمدة 11 يومًا.

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وفي ذات السياق، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحان العام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

وكانت الوزارة نشرت رابط التسجيل على موقعها الرسمي، على أن يكون التسجيل مفتوحًا من السبت 4 يناير الجاري، ويستمر حتى فبراير المقبل.