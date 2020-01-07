قانون التأمينات الجديد يوضح قيمة مكافئة نهاية الخدمة وآلية استحقاقها

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أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أنه من المقرر أن تصل مكافئة نهاية الخدمة للمستحقين بعد خروح الموظف على المعاش، بعدما بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بداية من الشهر الجاري تطبيق قانون جديد للتأمينات والمعاشات على جميع العاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص.

وحسبما ذكر نص القانون فأن فئات محددة هي من ستحصل على مكافأة نهاية الخدمة من المؤمن عليهم وهم، العاملين في القطاعات الحكومي والعام والخاص، فضلًا عن العاملين المؤقتين والعرضيين والموسمين في القطاعين الحكومي والعام، كما سمح القانون للعاملين الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل، بالحصول على المكافأة.

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ويعطي القانون المكافأة، للمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذي يعملون لديه ويعولهم فعلًا، وحسبما ذكر القانون فإن هذه المكافأة تمول من جزء من الاشتراك التأميني الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل، حيث يتم تخصيص 1% من اشتراك المؤمن عليه ومثلهم من اشتراك صاحب العمل، لدفع المكافأة في نهاية الخدمة.

ومع بداية تطبيق قانون التأمينات الجديد ستنشأ هيئة التأمين الاجتماعي، حساب شخصي لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليًا لحساب المكافأة، كما حدد القانون الجديد إن لائحته التنفيذية ستحدد قواعد وإجراءات إيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب.

ولم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون، لكن مصراوي نشر مشروع للائحة التنفيذية المقرر صدروها من رئيس الوزراء خلال أيام، ومن المقرر بحسب مشروع اللائحة التي حصل عليها مصراوي فإن الحساب الشخصي لكل مؤمن عليه يتكون من:

– الاشتراكات التي تم تحصيلها فعليًا لحساب المكافأة سواء عن مدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التي يحصل عنها اشتراكات مكافأة.

– المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات.

– عائد استثمار أموال هذا الحساب، ويودع في نهاية كل سنة مالية، على أن تحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

على أن تصرف المكافأة، عند تحقق واقعة استحقاق المعاش والمحددة من القانون منها بلوغ السن القانوني للمعاش أو العجز الكلي أو الوفاة، وتقدر المكافأة برصيد الحساب الشخصي الذي توضع فيه اشتراكات المكافأة، حتى الخروج على المعاش، وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات طريقة حساب هذه المكافأة.