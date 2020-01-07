“الكهرباء” تعلن مميزات العداد الذكي

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من المرحلة الثانية من تركيب العدادات الذكية، بواقع 25 ألف عداد، من خلال شركات التوزيع السبع، ليصل إجمالي ما تم تركيبه حتى الآن 171 ألف عداد، موضحة أنه تم تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء، كمرحلة أولى، حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي (6 أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي 50 ألف عداد، وشركة الإسكندريــة بمنطقتي (وسط الإسكندرية – برج العرب) بإجمالي 39 ألف عداد، وشركــة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي عدد 50 ألف عداد، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة (طنطا) بإجمالي عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي 28 ألف عداد.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن العداد الذكي يضم عدة مميزات، منها أنه يمكن للمستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد، باستخدام الزر الضاغط مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة، وأقصى حمل بالإمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت).

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وذكرت الوزارة، عدد من مميزات العداد الذكي، موضحة أنه يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول، ويتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد، ويتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت، من مراكز الشحن المخصصة، أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استلاف رصيد.

وأوضحت أن الرصيد الجديد يضاف للرصيد المتبقي حتى نفاده “حسب الاستهلاك”، كما يتمتع المستهلك بأسعار الشرائح نفسها، إضافة إلى أنه يحاسب المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي، ويتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، وينذر صاحبه في حالة قرب نفاد الرصيد.

وأكدت أن المستهلك يستطيع الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد باستخدام الزر الضاغط، مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق أو 12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب في الوقت أو التاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد”، كما أن تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء، والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء، ويتلافى مشكلات القراءات الخطأ مع المستهلكين، إضافة إلى أنه يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.