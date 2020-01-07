مصر تعلق رحلات الطيران المتجهة إلى العراق لمدة 48 ساعة

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قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، إنه تم تعليق رحلات شركة مصرللطيران المتجهة لبغداد لمدة 48 ساعة اعتباراً من الأربعاء وحتى الجمعة 10 يناير، نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وحفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وأكد عبد الكريم، في بيان عنه، متابعة وزارة الطيران المدنى الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع، واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخري عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

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وأوضح عبد الكريم، أنه على الركاب بمراجعة شركة مصر للطيران وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية على رقم 1717 من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب للشركة.​