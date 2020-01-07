وزير التربية والتعليم يكشف نظام الامتحان في المواد ذات الفرعين

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حال حصول الطالب على الدرجة النهائية في أحد فروع المواد ذات الفرعين مثل الجبروالهندسة وغاب عن امتحان المادة الأخرى يعتبر ناجحا بالدرجة الصغرى في المادة.

وأوضح شوقي، خلال جروب أولياء الأمور عبر “واتس أب”، أنه في حالة عدم​ حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يؤدي الامتحان فى الفرعين معًا.

جدير بالذكر أن المواد ذات الفرعين في الثانوية العامة مثل الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة+ التفاضل والتكامل)، مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا+ الإستاتيكا) ومادة الاقتصاد والإحصاء).

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ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020، على أن تجرى امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس 2020 .