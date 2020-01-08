“شديد البرودة ليلا”.. “الأرصاد” تحذر من طقس الأيام الثلاث المقبلة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام الثلاثة المقبلة (الأربعاء – الخميس – الجمعة)، موضحة أن طقس اليوم الأربعاء، تنشط فيه الرياح المُثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس بالبرودة.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، أن درجات الحرارة اليوم تصل إلى الصقيع ليلًا وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط أمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد إلى القاهرة بصورة خفيفة”، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 8 درجات و15 درجة، والوجه البحري بين 8 درجات و14 درجة، والسواحل الشمالية بين 10 درجات و15 درجة، شمال، وجنوب الصعيد من 16 إلى 17 درجة نهارًا و4 إلى 7 درجات ليلاً.

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وقالت الهيئة، إن طقس الخميس غدًا تنشط فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس بالبرودة، موضحة أنه سيطون صقيع ليلا وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، تمتد بصورة خفيفة إلى القاهرة حتى شمال الصعيد”.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 8 درجات و15 درجة، والوجه البحري بين 8 درجات و14 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 10 درجات و15 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 15 و17 درجة نهارًا وبين 4 إلى 7 درجات ليلاً.

وتابعت أنه بخصوص طقس يوم الجمعة المقبل، فمن المتوقع أن تنشط فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس بالبرودة، مؤكدة أن وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا سيكون هناك صقيع، وتتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وتمتد بصورة خفيفة إلى القاهرة وشمال الصعيد”.

وأصافت أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 8 درجات و15 درجة، والوجه البحري بين 8 درجات و14 درجة، والسواحل الشمالية بين 10 درجات و15 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 16 و18 درجة نهارًا، و4 إلى 7 درجات ليلاً.