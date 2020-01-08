مجلس الوزراء يوافق على تعديلات هامة في قانون الكيانات الإرهابية

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شهد اليوم الأربعاء موافقة مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات الهامة على قانون الكيانات الإرهابية، وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي الذي تعقده الحكومة في مقر الوزارة.

ومن المقرر أن يتم تعديل 3 محاور أساسية في أحكام القانون رقم 8 الصادر في عام 2015 المتعلق بتنظيم قوائم الكيانات والعناصر الإرهابية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تُساعد الوطن في مكافحة جرائم الإرهاب بشكل فعال أكثر مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية.

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وإليكم الآن التعديلات التي وافق مجلس الوزراء على إجرائها بخصوص قانون الكيانات الإرهابية:

شمولية الأموال الواردة في المادة الأولى، بحيث تشمل كلاً من: العملات الوطنية أو الأجنبية / الصكوك المُثبتة / الأصول المالية / الموارد الطبيعية / النفط / الأدوات القانونية / الشيكات السياحية / الائتمان المصرفي / الاعتمادات المُستندية / الشيكات المصرفية. استعمال قوة القانون في جميع الآثار المترتبة على إدراج الكيان الإرهابي طيلة مدة الإدراج، حيث تتمثل هذه الآثار في كلاً من: إيقاف أنشطة الكيان الإرهابي / حظر الكيان الإرهابي / إغلاق جميع الأماكن المخصصة للكيان الإرهابي / حظر الكيان الإرهابي من جمع الأموال أو الحصول على تمويل سواء بشكل مباشر أو حتى غير مباشر / حظر الكيان الإرهابي من الترويج لنفسه / منع أي إرهابي من السفر مع ترقب وصوله من الخارج في حالة كان خارج مصر / منع المواطن الأجنبي من دخول مصر / سحب جواز السفر من أي إرهابي ومنعه من إصدار جواز جديد. تجميد جميع الأموال التي يمتلكها الكيان الإرهابي مهما كانت وضعية هذه الأموال، إضافة إلى العائد منها أو حتى التي يتم التحكم فيها، وأيضاً حظر الإرهابي من الحصول على تمويل أو جمع الأموال سواء بطرق مباشرة أو حتى غير مباشرة.

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