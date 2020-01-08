مجلس الوزراء يُحدد اختصاصات جديدة لوزارة الاتصالات بهدف تطويرها

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قام مجلس الوزراء المصري بتحديد اختصاصات جديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تطويرها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية الأخرى، حتى تكون وزارة الاتصالات قادرة على تقديم أفضل خدمة ممكنة إلى المواطنين.

وجاء تحديد هذه الاختصاصات الجديدة على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية في مقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، علماً بأن الهدف من هذه الاختصاصات هو حصول المواطن المصري على خدمة متميزة سواء فيما يتعلق بالجودة أو السرعة.

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وإليكم الآن الاختصاصات الجديدة التي حددها مجلس الوزراء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

تحديث بوابة الحكومة عبر شبكة الإنترنت حتى يحصل المواطن المصري على أفضل خدمة ممكنة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السرعة. وضع آليات عمل لجميع الأدوات التقنية والوسائل التي تضمن تكامل الحكومة على الصعيد الرقمي. وضع آليات من أجل ضمان عملية التكامل بين مقدمي ومتلقي الخدمات بين الحكومة وبين المؤسسات والأفراد. استكمال عملية التحديث المتواصلة من أجل ربط قواعد البيانات القومية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة. نقل جميع الموظفين العاملين بقطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والإصلاح بنفس الأوضاع الوظيفية لكلاً منهم إلى وزارة الاتصالات بعد أن يتم التنسيق أولاً الجهاز المركزي للتنظيم إضافة إلى وزارة المالية.

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