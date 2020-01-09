“أمن القاهرة” يوضح ملابسات حادث مصرع والد إيهاب توفيق

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أفاد مصدر مسؤول في مديرية أمن القاهرة، بأن معاينة فيلا الفنان إيهاب توفيق الأولية أوحت أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي في المدفئة التي كانت في غرفة والده الذي توفى إثر الحادث.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الفحص والمعاينة المبدئية وسؤال العاملين داخل الفيلا أظهر اشتعال النيران في مدفئة غرفة والد إيهاب توفيق في الطابق الأول من الفيلا، الأمر الذي حال دون السيطرة عليها وهو ما لاقى الأب مصرعه إثرها عقب إصابته باختناق أدى لوفاته.

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جدير بالذكر أن غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية في القاهرة، استقبلت بلاغا فجر اليوم باشتعال حريق هائل في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، ما تحرك إثره 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المحيطة.