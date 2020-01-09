شروط وآلية استحقاق مكافئة نهاية الخدمة في قانون التأمينات الجديد

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تستعد وزارة التضامن لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الشهر المقبل، على كافة العاملين في الدولة، والذي ينص على استحقاق الموظفين لمكافئة نهاية الخدمة عقب خروجهم على المعاش، يرصد تقرير “مصر 365” أبرز نصوص القانون وشروط الحصول على مكافئة نهاية الخدمة.

– حدد القانون أن يحصل كافة العاملين في الدولة على مكافئة نهاية الخدمة بينهم العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب الأجانب العاملين وفقًا لقانون العمل، إضافة إلى العاملين بالأجر اليومي أو عمال المنازل كافة القطاعات.

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– يقر القانون بمنح مكافئة نهاية الخدمة للعاملين عقب بلوغهم سن المعاش أو أفراد أسرته.

– يقدم تمويل المكافئة من الاشتراك التأميني الشهري الذي يدفعه العامل من أجره، حيث تم تخصيص اشتراك تأميني للعامل وصاحب العمل بنسبة 1%، على أن تنشيء الهيئة حسابًا شخصيًا للعامل لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه بهدف إيداع حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليًا.

– تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تحديد عائد استثماري للمبالغ المودعة يتم احتساب مكافئة نهاية الخدمة منها، على أن يحسب العائد نهاية كل سنة مالية وفقا لقرار رئيس الهيئة ولجنة الخبراء وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

– من المقرر أن تحسب المكافئة عند موعد استحقاق المعاش أو حالات العجز الكلي أو الوفاة، وتقدر المكافئة حسب رصيد حساب الشخص المأمن عليه حتى خروجه على المعاش.