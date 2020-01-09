“مطار القاهرة”: إحالة 9 ركاب قادمين على متن طائرة إثيوبية للحجر الصحي

Advertisements

أعلنت سلطات الحجر الصحي داخل مطار القاهرة الدولي، اتخاذ إجراءات عزل 9 ركاب فور وصولهم من إثيوبيا، جاء ذلك بسبب عدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقالت مصادر مطلعة داخل مطار القاهرة، إنه خلال إتمام إجراءات إنهاء وصول عدد من الركاب القادمين على متن طائرة إثيوبية قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب من أعمار مختلفة شهادات التطعيم ضد عدوى الحمى الصفراء، ما استدعى اتخاذ الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، إجراءات عزل الركاب داخل مستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، موضحًا أنه جرى نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لمستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.

Advertisements

وذكر المصدر، أن الركاب من جنسيات مختلفة بينهم مصريين وأمريكيين وسيدة إثيوبية من أعمار مختلفة.