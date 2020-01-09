“80 جنيه للمتر”.. محافظة الجيزة تعلن قيم التصالح مع مخالفات البناء

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أصدرت محافظة الجيزة، لائحة بالقيم السعرية المقدرة للتصالح مع عدد من مخالفات البناء في منطقة حي الهرم بهدف تقنين أوضاعها حسبما ذكر قانون رقم 17 لسنة 2019، وفقا لما ذكرت اللجنة المشكلة من المحافظ بشأن تحديد قيم التصالح، والتي أعلنتها المحافظة على أن تكون مخصصة في 4 نطاقات بالحي وهي كالآتي:

قالت المحافظة، في بيان عنها، أن المنطقة الأولى تشمل شارع فيصل بداية من تقاطعه مع طريق ترعة المريوطية إلى جانب طريق ترعة المنصورية والطريق الدائري بجوار الحدود الإدارية لمدينة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتضم طريق الواحات، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوي وميدان الرماية وشارع الأهرام، وترعة المريوطية حتى تقاطعه مع شارع الملك فيصل.

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وذكرت أن المنطقة الثانية، تضم شارع الملك فيصل من بدايته بجانب تقاطعه مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية، إضافة إلى منطقة الطريق الدائري وطريق كفرطهرمس حتى تقاطعه مع شارع الملك فيصل.

وأوضحت أن المنطقة الثالثة، هي شارع الهرم بداية من تقاطعه مع طريق المريوطية وشارع أبو الهول السياحي الشرقي (ترعة المنصورية)، إلى جانب الطريق الدائري المنيب وترعة المريوطية حتى تقاطعه مع شارع الهرم.

وتابعت المحافظة، أن المنطقة الرابعة ضمت كل من منشية البكاري وكفر غطاطي، وطريق المنشية بداية من تقاطعه مع الطريق الدائري مع شارع المأذون (شارع محمد عبدالدايم سابقا) وشارع السعودي وطريق المريوطية حدود الحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبيني (طريق جمال الدين البنا حاليا)، وشارع الحاج نصر المنوفي والطريق الدائري وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري حتى تقاطعه مع طريق المنشية.

وذكرت المحافظة في بيانها، أن قيم التصالح في المتر السكني بهذه المناطق تتراوح بين 80 جنيهًا للمتر كحد أدنى و280 جنيهًا كحد أقصى و100 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و360 جنيهًا كحد أقصى، مضيفة أن المتر التجاري تراوحت القيم فيه بين 205 جنيهات كحد أدنى و800 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16م.