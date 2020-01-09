مصرع أسرة داخل منزلهم في المنيا عقب تسرب غاز من سخان

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وجه اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بتشكيل فريق بحث جنائي بشأن اكتشاف سبب وفاة أسرة داخل منزلهم إثر تسرب غاز أثناء استحمام الزوجة، الأمر الذي أدى إلى مصرعهم في الحال، وأمر بنقل الجثث لمشرحة مستشفى ديرمواس العام، وتحرير محضرًا بالواقعة.

وكانت ربة منزل لاقت مصرعها اليوم، داخل منزلهم في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، إثر اختناقها بغاز تسرب من سخان، كما جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام، جاء ذلك على خلفية تلقي مأمور مركز شرطة ديرمواس، بلاغًا من أهالي المركز بشأن وفاة 3 أشخاص داخل منزلهم في قرية زعبرة.

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وذكرت الجهات المسؤولة، أن المتوفيين هم كل من (محمد.ش.ر – 27 عامًا – فلاح)، وزوجته (أسماء.ع.ع – 25 عامًا – ربة منزل) وطفلهما (ربيع.م.ش.ر – 8 شهور).