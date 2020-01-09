قطع المياه غدا في 4 مناطق في أسوان

Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، قطع المياه غدا، عن 4 مناطق في المدينة وذلك لمدة قد تصل إلى 10 ساعات، على خلفية القيام بأعمال رصف للطرق.

وذكرت الشركة، في بيان عنهان أنه من المقرر إجراء أعمال الرصف في مطلع شارع الصداقة من ناحية السيل، على أن تجري الشركة تنفيذ أعمال ربط لخط مياه الشرب الجديد GRP على خط مياه الشرب القائم من رافع مياه السيل وحتى مطلع الصداقة، موضحة أن تلك الأعمال سوف يترتب عليها انقطاع المياه عن منطقة مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد، ومنطقة عزبة الوادي، ومنطقة تقسيمات الأهالي بالصداقة الجديدة، ومنطقة الزيداب، وذلك منذ الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة وحتى الثامنة صباح السبت.

Advertisements

وناشدت الشركة، المواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المحددة، إلى جانب الاتصال بالخط الساخن للشركة على رقم 125، في حالة طلب سيارات مياه شرب مجانا.