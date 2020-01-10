الكهرباء ترد على شكوى الفنان عمر زهران بعد فاتورة ال37 ألف جنيه

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حرصت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على الرد بشكل سريع على شكوى الفنان عمر زهران، بعدما وصل إلى الأخير فاتورة عالية وصل قدرها إلى مبلغ 37 ألف جنيه مصري رغم عدم استعمال الفنان للمنزل منذ سنوات طويلة.

وأكد إحدى المصادر من داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن شكوى الممثل والمخرج عمر زهران قد تم متابعتها بشكل سريع للغاية، بعد الشكوى التي تقدم بها بعد وصول هذه الفاتورة العالية إليه في الفترة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن المختصيين قاموا بإجراء اللازم من خلال عمل معاينة على أرض الواقع للمنزل، حتى يتم التأكد من صحة الاستهلاك الخاص بالمنزل على أرض الطبيعة إضافة إلى التأكد من صحة الفاتورة الصادرة عن شركة الكهرباء.

وشدد المصدر على أن قيمة الفاتورة قد تم خفضها من مبلغ 37 ألف جنيه إلى مبلغ 13 ألف جنيه فقط لا غير، بعدما تم تشريح 25 ألف كيلو وات التي تم استهلاكها طيلة السنوات الماضية وتحديداً على مدار 72 شهر.

يُذكر أن عمر زهران كان قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الإيصال الخاص به من أجل تحصيل فاتورة الكهرباء، وكتب عليه التالي:

مش قادر أصدق، بيت مقفول ومش عايش فيه، جايلي فاتورة الكهرباء بسبعة وثلاثين ألف جنيه مصري، أي والله العظيم، 37 ألف جنيه مصري، أنا عمال أفكر ليه بيحصل كده، الشقة مغلقة وغير مستعملة إلا في النادر جداً.

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