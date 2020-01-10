القبض على أب عذب ابنته بسبب سرقة أمواله في شارع الهرم

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أفادت مصادر صحفية مصرية أن الشرطة قامت بالقبض على أحد العاملين في شارع الهرم، بعدما وصل بلاغاً من الأهالي يُفيد بقيام ذلك العامل بتعذيب ابنته بشكل لا يُراعي حقوق الطفل.

وأكدت المصادر أن العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم هو من تلقى البلاغ من الأهلي، ثم قام بتكليف قوة من الشرطة بالتوجه إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم.

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وأشارت أيضاً إلى أن رجال المباحث وجدوا آثار التعذيب واضحة على الإبنة، من خلال وجود عدة كدمات في مختلف أنحاء الجسد، كما اعترف الأب أيضاً بفعلته مُتهماً ابنته بسرقة أمواله.

وشددت المصادر على أن رجال المباحث قاموا بتحضير المحضر اللازم من أجل إثبات الواقعة، ثم تم إخطار النيابة العامة من أجل بدء التحقيقات في أسرع وقت ممكن.

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