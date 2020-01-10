البنك المركزي يستعد لإصدار عملات بلاستيكية بداية من فئة 10 جنيهات

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أكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي له اليوم الجمعة أنه يستعد لإصدار عملات بلاستيكية في الفترة القادمة، من أجل القضاء على العملات المزيفة وحل مشكلة الاقتصاد الموازي إضافة إلى السيطرة بشكل كلي على السوق النقدي.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي من أجل مواكبة التطور على مستوى العالم بأكمله بعدما قامت عدة دول خارجية بإصدار مثل ذلك النوع من العملات، على أن يتم تطبيق الفكرة في مصر على 4 خطوات من أجل صناعة العملات من مادة البوليمر.

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وأشار أيضاً إلى أن كل ذلك سوف يتم على العملة بداية من فئة 10 جنيهات، إلا أن ذلك لن يتم تماماً في الوقت الحالي مثلما ذُكر على بعض مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

وشدد البنك المركزي أيضاً على وسائل الإعلام يجب عليها تحري الدقة أولاً قبل نشر أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة البلبلة للرأي العام.

وأضاف أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري كان حريصاً بدوره على التواصل مع البنك المركزي، حتى يتم نفي شائعة إصدار العملات البلاستيكية بدءاً من الوقت الحالي.

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