مجلس الوزراء ينفي شائعة إلغاء المعاش في حالة تخطي فاتورة الكهرباء 800 جنيه

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نفى مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المصرية، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء المعاش لأي مواطن تتجاوز فاتورة الكهرباء لديه مبلغ 800 جنيه.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كل الأخبار الواردة بشأن موضوع إلغاء المعاش لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 800 جنيه، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن المستحيل أن تقوم الدولة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، نظراً لأن ذلك الأمر لا يجوز من الناحية القانونية.

وشدد المركز الإعلامي على أن الهدف الرئيسي من قانون المعاشات الجديد هو إصلاح المنظومة الحالية للتأمين الإجتماعي، حتى يتم ضمان تحسين قيمة المعاشات في المستقبل القريب، إضافة إلى ضمان الاستمرارية من الناحية المالية.

ومن جانبها، كانت وزارة التضامن الإجتماعي حريصة بدورها على نفي هذه الشائعة بشكل رسمي، مؤكدة في الوقت ذاته أن وسائل الإعلام يجب عليها تحري الدقة قبل نشر أي معلومات من شأنها أن تؤثر سلباً على الرأي العام.

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