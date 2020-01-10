هيئة الأرصاد تؤكد تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم غداً السبت

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الأجواء الصعبة التي عاشتها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية منذ يوم أمس الخميس بسبب تساقط الأمطار بغزارة.

وأكد الدكتور محمد شاهين مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية له أن حالة الطقس سوف تتحسن بشكل ملحوظ للغاية بداية من يوم غداً السبت، وذلك بعكس ما كان عليه الحال سواء اليوم الجمعة أو حتى في يوم أمس الخميس.

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وأشار أيضاً إلى أن درجات الحرارة سوف تزداد حوالي 5 درجات خلال الأيام الثلاثة القادمة انطلاقاً من يوم غداً السبت، على أن تتواصل الأمطار الغزيرة في السقوط على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وشدد محمد شاهين في حديثه على أن القاهرة الكبرى إضافة إلى العديد من المناطق في شمال الصعيد ربما قد تشهد تساقط بعض الأمطار ولكنها ستكون خفيفة أو متوسطة.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن الشمس سوف تعود إلى السطوع من جديد في السماء مع الساعات الأولى من صباح يوم السبت، على أن تخف سرعة الرياح أيضاً مما يعني بالتالي أن الجو سوف يكون معتدل نهاراً فيما سيكون بارداً في الليل، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الحرارة سوف تصل إلى 20 درجة في منتصف الأسبوع الحالي.

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