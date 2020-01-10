مجلس الوزراء: الدعم النقدي يوفر للفرد 90 جنيهاً بصفة شهرية

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كشفت مصادر من داخل وزارة التموين أن الدعم النقدي سوف يوفر حوالي مبلغ 90 جنيهاً بصفة شهرية، وذلك فيما يتعلق تحويل دعم الخبز للمواطن بدلاً من حصوله على 5 أرغفة في اليوم الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الخبز الذي سوف يحصل عليه المواطن سوف يتم خصمه من قيمة ذلك الدعم، وذلك في إطار سعي وزارة التموين ومجلس الوزراء المصري في تطبيق الدعم النقدي المشروط.

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وشددت المصادر على أن الدعم النقدي المشروط سوف يُساعد الحكومة كثيراً في إيصال الدعم لمن يستحقه من أفراد الشعب، إضافة إلى إيقاف عملية تسرب الدعم.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك الملف الهام قد طرحته الحكومة في إحدى الاجتماعات السابقة لها، على أن يتم البدء في تنفيذه في المرحلة القادمة بعد التنسيق مع عدة جهات أخرى، إضافة إلى عرض الملف بالكامل على رئيس الجمهورية.

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