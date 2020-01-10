الفيس بوك ينفجر غضباً من أجهزة “القاتل الصامت” في البيوت

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أبدى العديد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك غضبهم الشديد تجاه أجهزة “القاتل الصامت” المنتشرة بشكل واضح في البيوت، والتي تتمثل في كلاً من أجهزة التدفئة إضافة إلى أجهزة سخانات الغاز.

وأكدت بعض التقارير الصحفية يوم أمس الخميس أن مثل هذه الأجهزة تتسبب في موت الناس، نظراً لأنها تُصدر غاز أول أكسيد الكربون الذي لا يكون له طعم أو رائحة أو حتى لون، ولا يشعر به الناس أيضاً.

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وإليكم الآن أبرز ردود أفعال بعض مستخدمي موقع الفيس بوك تجاه أجهزة “القاتل الصامت”:

رمضان رجب: الدفاية بتحرق الأكسجين في الهواء داخل الغرفة فتُسبب الوفاة.

غادة سالم: الناس بتقفل الأوضة والدفاية شغالة غلط، أنا بفتح الباب عند التشغيل.

دنيا محمود: عمري ما حبيتها ولا هشتريها.

عزالدين: فعلاً بقت تسبب حرائق كتير ربنا يسترها علينا.

نسرين مصطفى: ومالها البطاطين واللحفة.

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