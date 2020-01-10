تعرف على 5 سيارات “كسر زيرو” موديل 2020 لا يتخطى سعرها 180 ألف جنيه

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باتت سيارات “كسر زيرو” لها قيمة كبيرة للغاية في سوق السيارات المصري، نظراً إلى اتجاه شريحة كبيرة من العملاء الخاصين بسوق السيارات إلى شراء ذلك النوع من السيارات التي لا يتجاوز أسعارها 180 ألف جنيه كحد أقصى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن هذه السيارات تكون أيضاً ما بين المستعمل وما بين الجديد، أي أنها غير مستهلكة بنسبة 100%، حيث يُشترط أن تكون السيارة قد قطعت مسافة 7 آلاف كيلو متر فقط لا غير حتى تدخل ضمن شريحة السيارات من فئة “كسر زيرو”.

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وإليكم الآن أسعار 5 سيارات كسر زيرو موديل 2020 لا يتخطى سعرها مبلغ 180 ألف جنيه:

سيارة سوزوكي ألتو، تمتاز هذه السيارة بمحرك 3 سلندر، سعة 800 سي سي وتصل قوتها إلى 47 حصان، علماً بأن سعرها يبدأ من 110 إلى 120 ألف جنيه.

سيارة شيفرولية لانوس، تمتاز هذه السيارة بمحرك 4 سلندر وتصل قوتها إلى 86 حصان، علماً بأن سعرها يبدأ من 145 إلى 155 ألف جنيه.

سيارة بي واي دي، تمتاز هذه السيارة بمحرك 4 سلندر وتصل قوتها إلى 108 حصان، علماً بأن سعرها يبدأ من 145 إلى 160 ألف جنيه.

سيارة شيري اريزو، تمتاز هذه السيارة بمحرك 4 سلندر وتصل قوتها إلى 114 حصان، علماً بأن سعرها يبدأ من 160 إلى 180 ألف جنيه.

سيارة بروتون ساجا، تمتاز هذه السيارة بمحرك 4 سلندر وتصل قوتها إلى 94 حصان، علماً بأن سعرها يبدأ من 165 إلى 180 ألف جنيه.

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