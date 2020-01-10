وزارة التضامن تكشف عن الشروط الجديدة من أجل استحقاق المعاش المبكر

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كشفت وزارة التضامن الإجتماعي اليوم الجمعة عن الشروط الجديدة من أجل استحقاق المعاش المبكر بعد صدور قانون التأمينات الجديد الخاص بالمعاشات وأصحابها، علماً بأن هذه الشروط لا تشمل حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم المالية.

وكانت العديد من الأنباء قد ترددت في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص إمكانية حرمان بعض أصحاب المعاشات المبكر من بعض مستحقاتهم بسبب قانون التأمينات الجديد، إلا أن وزارة التضامن الإجتماعي نفت تماماً هذه الشائعات مثلما فعل مجلس الوزراء المصري.

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وإليكم الآن الشروط الجديدة في قانون التأمينات الجديد من أجل استحقاق المعاش المبكر:

عدم خروج أي عامل إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر اشتراك تأميني له تصل مدته إلى 25 عاماً على أقل تقدير.

أن تتوفر مدة اشتراك في تأمين الوفاة والعجز والشيخوخة لكي تُعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أ تسوية صاحب المعاش.

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