الخارجية المصرية تعترض بشدة على مغالطات إثيوبيا بشأن سد النهضة

Advertisements

حرصت وزارة الخارجية المصرية الاعتراض بشدة على المغالطات الإثيوبية بشأن سد النهضة، بعد البيان المثير للجدل الذي أصدرته إثيوبيا عقب نهاية الاجتماع الوزاري الأخير لسد النهضة قبل يومين من الآن.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي لها أنها دخلت في مفاوضات ودية مع إثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية بخصوص سد النهضة، من أجل التأكيد على حسن النية والروح الإيجابية التي تتمتع بها مصر بالرغم من السلبيات التي ستعود على الوطن من إنشاء ذلك السد.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن مصر كانت حريصة على تقديم العديد من الاقتراحات الإيجابية خلال جميع الاجتماعات الوزارية السابقة لسد النهضة، إلا أن البيان الإثيوبي الحالي لا يستهدف سوى الاستهلاك المحلي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه حتى لن يُساعد على تواجد مرونة في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا.

وشدد وزارة الخارجية على أن إثيوبيا تبدو رافضة حتى الآن الالتزام بالمعاهدات والأعراف الدولية فيما يخص إنشاء سد النهضة، وهو الأمر الذي قد يعود بالضرر على مصالح مصر المائية إضافة إلى مصالح بقية دول المصب.

وأضافت أن إثيوبيا ترغب في ملء سد النهضة من مياة النيل بدون أي شروط أو قيود على الإطلاق، وبالتالي لن تحقق المصالح المشتركة في نهاية المطاف بين مصر وإثيوبيا.

وفي ختام البيان، أوضحت وزارة الخارجية أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق فعال مع إثيوبيا، حتى لا تواجه مصر أي مشاكل على الإطلاق أثناء فترة الجفاف مع بدء عملية ملء سد النهضة.

إقرأ أيضاً: وزارة التضامن تكشف عن الشروط الجديدة من أجل استحقاق المعاش المبكر