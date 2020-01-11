درجات الحرارة اليوم السبت 11/1/2020 في مصر والدول العربية

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أكد عدد من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 11 يناير لعام 2020 قليلا، بعد موجة من عدم الاستقرار، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مختلف الأنحاء بمحافظات عدة في الأيام الماضية، وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365″، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات وعدد من المدن والعواصم أيضا، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس.

طقس السبت 11 يناير 2020 في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في نشرتهم الرسمية التي تصدر حول حالة الطقس، أن يشهد اليوم السبت الموافق 11 من يناير لعام 2020، طقس بارد، مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، ويصل الطقس للصقيع على مناطق منها المزروعات بوسط سيناء، كما يتكون الصقيع أيضا بوسط الصعيد، وأوضح خبراء هيئة الأرصاد في توقعاتهم أن الشبورة المائية الكثيقة تتكون في الصباح، بالإضافة إلى ان الرياح أغلبها شمالية غربية، وتكون سرعتها خفيفة لمعتدلة، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

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كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مستقرة ومعتدلة اليوم السبت، ويكون ارتفاع الموج بيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضا، وارتفاع الموج به يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، مع رياح شمالية سطحية غربية.

وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365″، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات اليوم السبت، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

القاهرة 08 17، وشببين الكوم 07 16، وطنطا 07 16، ودمنهور 09 17، والإسكندرية 11 18، وبلطيم 10 18، ومطروح 10 16، والسلوم 08 15، وسيوة 03 15، وبورسعيد 10 17، ودمياط 10 17، والزقازيق 09 18، والإسماعيلية 07 19، والسويس 11 17، والعريش 08 18، ورفح 07 17، ورأس سدر 12 17، ونخل 03 16، ونويبع 11 18.

أما طابا 08 15، وكاترين 01- 11، والطور 10 19، وشرم الشيخ 13 20، والغردقة 10 21، ومرسى علم 11 20، والفيوم 08 17، وبنى سويف 08 17، والمنيا 07 17، وأسيوط 04 17، وسوهاج 05 18، وقنا 05 18، والأقصر 07 19، وأسوان 08 21، وأبوسمبل 06 18، والوادي الجديد 06 20، وشلاتين 14 21، وأبو رماد 14 20، وحلايب 16 18، ورأس حدربة 16 19.

أما درجات الحرارة المتوقعة بعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 15 24، والمدينة 04 18، والرياض 06 16، والمنامة 14 18، وأبوظبي 15 22، والدوحة 13 19، والكويت 07 17، ودمشق 01- 11، وبيروت 12 16، وعمان 02 10، والقدس 04 08، وغزة 10 17، وبغداد 04 17، ومسقط 17 27، وصنعاء 04 21، والخرطوم 11 25، وطرابلس 09 18، وتونس 08 15، والجزائر 08 14، والرباط 06 18، ونواكشوط 12 25.