أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم السبت 11/1/2020

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يعرض لكم موقع “مصر 265″، أسعار الفاكهة والخضروات والسمك اليوم السبت الموافق 11 يناير لعام 2020، وفقا لسوق العبور أحد وأهم الأسواق المصرية.

أسعار الخضروات في مصر اليوم السبت 11 يناير 2020

وصل سعر كيلو الطماطم لـ3 جنيهات ونصف، وبلغ سعر كيلو البصل بين 6.5 و7.5 جنيه، أما السبانخ فيتراوح سعرها بين 4 و5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو، أما القرنبيط فوصل سعره ما بين 4 لـ5 جنيهات للكيلو الواحد، وبلغ سعر كيلو الباذنجان 5 جنيهات، أما سعر الفلفل وصل لـ8 جنيهات، والفاصوليا بلغت 8 جنيهات أيضا، وبلغ سعر كيلو القلقاس 6 جنيهات للكيلو.

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أسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 11 يناير 2020

بلغ سعر كيلو اليوسفي 5 جنيهات، ووصل سعر التفاح لـ25 جنيها للكيلو الواحد، أما البرتقال فيباع بأسعار تتراوح بين 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام، وتباع الفراولة بأسعار تتراوح 10 و12 جنيهًا للكيلو، والجوافة بلغت 7,5 جنيه، أما الموز فيبلع الكيلو بـ10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم السبت 11 يناير 2020

وصل سعر السمك البلطي لـ25 جنيها للكيلو، أما السمك البوري فسجل 40 جنيها للكيلو الواحد، وصل سعر كيلو سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام، أما سمك السبيط فيباع بـ 160 جنيهًا للكيلوجرام، ويباع سمك قشر بياض بـ140 جنيهًا للكيلوجرام، وسمك الثعابين يباع بـ35 جنيها للكيلو.

أما سمك البربون فوصل سعر كيلوال به إلى 30 جنيهًا، وسمك المكرونة يباع بـ50 جنيهًا للكيلوجرام، والسبيط يباع بـ160 جنيها للكيلو، والكابوريا تباع بـ80 جنيها للكيلو جرام، أما الجمبري فيباع بـ130 جنيها للكيلو، ويزداد في السعر بحسب الحجم والوزن.