غلق جزئي لشارع الهرم وتحويلات مرورية حتى غدا الاثنين

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قال مصدر أمني، إن شارع الهرم يشهد إغلاقا جزئيا يستمر حتى غدا الأحد، الموافق 12 من شه يناير لعام 2020، وذلك بسبب الأعمال التي تتم في اتجاهي الشارع لاستكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، وأكد المصدر أن إدراة مرور الجيزة، والتي يتبعها شارع الهرم، أعلنت عن عدد من التحويلات المرورية، التي يمكن استخدامها كتحويلات بديلة لشارع الهرم.

وعن التحويلات المرورية التي يمكن استخدامها بدلا من شارع الهرم، حتى غدا الاثنين، فقال المصدر الأمني، إن الشارع سيكون مغلقا بشكل جزئي، للحارة الرئيسية به فقط، وهناك تحويلات مرورية بنفس شارع الهرم الرئيسي منعا للزحام وتكدس السيارات، خاصة وأن شارع الهرم واحدا من أهم الشوارع، وواحدا من الشوارع الهامة والرئيسية أيضا، كما يمكن أن تعمل إحدى الحارات في الاتجاهين لفك الزحام.

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وأوضح المصدر الأمني في تصريحاته، أن التحويلات المرورية تأتي بسبب، الأعمال الخاصة بنقل مرافق الغاز الطبيعي، والمتعارضة مع مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومن المقرر إعادة العمل وسير الحركة بشكل طبيعي بالشارع وفتحه بعد غدا الاثنين.

ومن جانبها أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه يمكن التردد على شارع الهرم دون خوف أو تغير المسار، فلن يحدث تكدس مروري مع وجود الخدمات ورجال المرور المنتشرين بالشارع، لتنظيم حركة المرور.