نصائح من “التنمية المحلية” لمواجهة الأمطار في المحافظات

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تشهد مصر موجة غير متوقعة وسيئة من الطقس، وقدمت وزارة التنمية المحلية، عددا من النصائح للمواطنين في المحافظات، والمحافظين أيضا للعمل بها، لتجنب حدوث خسائر في الأوراح البشرية أو الممتلكات، مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، والتي تصاحبها سقوط أمطار باستمرار.

نصائح “التنمية المحلية” لمواجهة الطقس السيئ

قدمت وزارة التنمية المحلية نصائحها لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات، وجاءت في مقدمتها، تقليل التحرك بالسيارات، وعند التحرك بالسيارات للحاجة يجب التأكد من تهدئة السرعات وعدم السير على سرعات عالية، بالإضافة لإتاحة الفرصة لسيارات الصرف لكسح مياه الأمطار من الشوارع.

وأكدت وزارة التنمية المحلية في بيانها، على ضرورة الابتعاد عن الأجسام المعندية أو أعمدة الإنارة عند سقوط الأمطار تجنبا للإصابة بالصعق الكهربائي، والتأكيد أيضا على عدم الوقوف أسفل الشرفات.

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وطالبت وزارة التنمية المحلية من المواطنين، الحفاظ على مسافات كافية عند القيادة بين السائق والسيارات الأخرى، وعدم تعدي السرعة لـ60 كم كحد أقصى، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، والتأكيد على ابتعادها عن أسفل الشرفات، والإبلاغ فورا بأماكن سقوط الأمطار، لكسح المياه من الشوارع، وعدم تراكمها.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في نشرتهم الرسمية التي تصدر حول حالة الطقس، أن يشهد اليوم السبت الموافق 11 من يناير لعام 2020، طقس بارد، مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، ويصل الطقس للصقيع على مناطق منها المزروعات بوسط سيناء، كما يتكون الصقيع أيضا بوسط الصعيد، وأوضح خبراء هيئة الأرصاد في توقعاتهم أن الشبورة المائية الكثيقة تتكون في الصباح، بالإضافة إلى ان الرياح أغلبها شمالية غربية، وتكون سرعتها خفيفة لمعتدلة، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مستقرة ومعتدلة اليوم السبت، ويكون ارتفاع الموج بيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضا، وارتفاع الموج به يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، مع رياح شمالية سطحية غربية.