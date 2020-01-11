مطار القاهرة يعزل 7 ركاب للتأكد من سلامتهم من الحمى الصفراء

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قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار عزلت اليوم السبت الموافق 11 يناير لعام 2020، 7 ركاب من جنسيات مختلفة، عقب وصولهم على متن طائرة قادمة من إثيوبيا، والسبب هو عدم حملهم للبطاقات الخاصة بتطعيم الحمى الصفراء.

وأكدت المصادر في تصريحاتها، أن قرار عزل الركاب جاء بعد وصولهم لمطار القاهرة الدولي، والركاب كانوا قادمين على متن طائرة من أديس أبابا، وعند إنهاء الأوراق والإجراءات الخاصة بهم بمطار القاهرة، تبين أنهم لا يحملون البطاقات التطعيمية، وهي بطاقات التطعيم لمنع انتشار العدوى بالحمى الصفراء.

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وأوضحت المصادر أن الركاب الذين تم عزلهم، من جنسيات عدة، بينهم مصريين وأمريكيين، وأيضا غينيين، بالإضافة لراكب يمني، وجميعهم بأعمار مختلفة ومتفاوتة، وقالت المصادر، إن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كلف وأمر بعزل الركاب، حتى الكشف عليهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من العدوى.

وتم عزل الركاب لحين إنهاء إجراءات الكشف عليهم، وتم نقلهم بإشراف الدكتور محمود غنيم مشرف إسعاف مطار القاهرة الدولي، لمستشفى الحميات بواسطة عدد من سيارات الإسعاف الخاصة بمطار القاهرة الدولي.