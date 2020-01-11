قطع المياه عن تلك المناطق 6 ساعات اليوم بالقاهرة

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ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها اليوم السبت، إنه سيتك قطع المياه عن 6 مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، بداية من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وحتى فجر غدا الأحد، لأعمال اللحامات، بخط قطر 600 مللي.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، إن المناطق التي تشهد انقطاعا للمياه، هي: شارع الحجاز والمناطق المتفرقة به، وميدان سانت فاطيما ومتفرعاته أيضا، ومنطقة هليوبوليس، ومنطقة خلف نادي الصيد، والتي تبدأ من شارع أبو بكر الصديق وتصل حتى شارع عبد العزيز فهمي ومتفرعاته.

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وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، المواطنين، بتوفير احتياجاتهم للمياه، حتى تتمكن القوات المسلحة بشارع الحجاز، من أعمال اللحامات بخط المياه، كما أن هناك سيارات ستجوب شوارع المناطق التي تشهد انقطاعا للمياه، وبه مياه صالحة للشرب، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن برقم 125.