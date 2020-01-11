مصر تعلن الحداد لمدة 3 أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد

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أعلنت مصر حالة الحداد على روح السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام، حدادا على روح المغفور له، والذي وافته المنيه صباح اليوم، في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا تعزية، نعت به السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الذي وافته المنية اليوم السبت، وأكدت الرئاسة المصرية في بيانها، أن الأمة العربية فقدت زعيما كبيرا، وقائد حكيم كان رمز لقوة سلطنة عمان، كما أنه له العديد من المواقف مع مصر وشعبها لا يمكن أن تنسى.

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