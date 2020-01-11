سفير سابق يوضح خطوات مصر المقبلة في أزمة “سد النهضة”

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أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحكومة الإثيوبية تحاول التنصل من إعلان المبادئ التي وقعت بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي تحدد مسؤولية كل من الجانبين، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار المراوغة من الجانب الإثيوبي سوف تعلن مصر خلال الاجتماع المقبل في واشنطن من أجل إبلاغ الجانب الأمريكي بالتعند في مفاوضات سد النهضة.

وقال عبد الحكم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباحك مصري” المقدم عبر فضائية “MBC مصر”، إن إثيوبيا تلجأ لمحاولة التعنت من أجل كسب المزيد من الوقت خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على حقها في إثبات الأضرار الناجمة عن تشغيل وملء سد النهضة.

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وأضاف أن الولايات المتحدة والبنك الدولي مراقبين للمفاوضات المصرية الإثيوبية فقط، ومصر لا تزال حريصة على طرح موقفها من الحفاظ على حقوقها المائية وعدم الإضرار بمصالح دول المصب وخاصة مصر والسودان، موضحًا أنه حال استمرار إثيوبيا في المناورة وستلجأ مصر إلى المجتمع الدولي والدول الصديقة للتوسط بين الأطراف الثلاثة من أجل الوصول لحل واتفاق يحفاظ على مصالح الدول الثلاث.