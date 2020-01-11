“السكة الحديد” تحذر: 200 جنيه غرامة فورية ضد العبث بمعدات وأجهزة القطارات

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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحذيرًا للركاب بشأن عدم العبث في المعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أن مخالفة تلك التعليمات يعرض الراكب لدفع غرامة فورية قدرها 200 جنيه، مشيرة إلى أنها لن تتصالح أو تتنازل في حقوق المواطنين في الانضباط داخل منظومة السكة الحديد.

وأعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة لديها خطوات ثابتة في تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري على أن تبدأ مطلع يونيه المقبل، موضحًا أن حركة جميع القطارات سوف تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل،

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وبخصوص وثيقة سياسة السلامة والأمان في الهيئة، أوضح رسلان أن هدفها الوحيد هو توفير خدمة نقل آمنة نظيفة ومنضبطة ومتطورة للركاب والبضائع، إضافة إلى تفعيل إجراءات السلامة والأمان بشكل أساسي في جميع عمليات تشغيل القطارات.