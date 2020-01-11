“غاز مصر” تنفي حاجتها لتعيين الشباب: “شائعات مغرضة”

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أكدت إدارة شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول، أن شائعات حاجة الشركة للتعيينات الجديدة، عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجرد شائعات مغرضة.

وقالت الشركة، في بيان عنها، أنها حريصة على عدم الزج واستخدام اسمها في أي علمية نصب لذلك كلفت الإدارة العامة للشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات تجاه تلك الصفحات المشبوهة، والتي بدأت بتحرير محضرًا رسميًا ضد تلك الجهات في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة البحث الجنائي ضد الصفحات المروجة للشائعات.

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وناشدت الشركة، العاملين والمواطنين بضرورة تجاهل تلك الشائعات والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي.