مصرع طفلة سورية “قلدت” مشهدا تليفزيونيا للانتحار في غرفتها

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في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت طفلة على الانتحار شنقًا بعدما شاهدت أحد مشاهد مسلسل خاتون، فرغبت الطفلة السورية “بتول” في تقليد مشهد انتحار الفتاة الذي قامت به النجمة كندا حنا، وهو ما أرداها قتيلة بعدما استغلت الطفلة غياب والديها وعلقت حبل في دولاب غرفتها وصعدت على كرسي خشبي وأزاحته بقدميها لتعلق في الهواء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا للفتاة المنتحرة، محذرين الآباء والأمهات من ضرورة مراقبة البرامج التليفزيونية التي يشاهدها الأطفال، حتى لا يتكرر واقعة الطفلة بتول.

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وكانت الطفلة فارقت الحياة، عقب نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها لكنها أسلمت الروح هناك، نظرا لتدهور حالتها.