البنك الأهلي يُحذر عملائه من تداول الأرقام السرية حفاظاً على المعاملات المالية

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حرص البنك الأهلي المصري على توجيه رسالة تحذيرية في غاية الأهمية إلى كافة عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المعاملات المالية لجميع عملاء البنك الأهلي المصري.

وتأتي هذه الرسالة التحذيرية بعدما تم تداول بعض الأخبار في الفترة الماضية حول قيام بعض الأشخاص بمحاولة التحايل على عملاء البنك الأهلي المصري، من خلال مطالبة العملاء بالحصول على البيانات الخاصة بالقروض أو الحسابات الخاصة بالعملاء داخل البنك.

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وإليكم الآن نص الرسالة التحذيرية التي وجهها البنك الأهلي المصري لعملائه اليوم:

عملائنا الكرام، تؤكد على ضرورة عدم تداولكم أية أرقام سرية أو تعريفية خاصة بكم حفاظاً على سلامة معاملتكم المالية.

ومن جانبه، كان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حريصاً على الإدلاء بتصريحات تلفزيونية في الساعات الماضية، من أجل التأكيد على خطورة الوضع بالنسبة إلى عملاء البنك في حالة حصل شخص ما على الأرقام السرية الخاصة بهم.

وأكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري لا يُجري أبداً أية مكالمات هاتفية من أجل الاتصال بعملائه، لذا يجب على كل عميل أن يكون حذراً من أي شخص يُحاول أن يقوم بخداعه، حتى وإن أكد ذلك الشخص أنه يعمل في البنك الأهلي المصري.

وأشار أيضاً إلى أن عملاء البنك الأهلي لا يجب عليهم أن يقوم بتبليغ أي شخص مهما كان صفته أو هويته بالأرقام الخاصة بحساباتهم الخاصة في البنك الأهلي المصري، نظراً إلى كثرة محاولات الاحتيال في الفترة الماضية من جانب بعض المجهولين.

وشدد أبو الفتوح في حديثه على أن عميل البنك الأهلي المصري مسموح له بإبلاغ البنك أي معلومات أو بيانات خاصة به هاتفياً في حالة واحدة فقط لا غير، وهي إن كان العميل هو من قام الاتصال برقم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري من أجل الاستفسار عن أي أمر هام.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن عملاء البنك الأهلي المصري يجب عليهم عدم الخوف تماماً تجاه شراء أي مستلزمات عبر البطاقات البنكية، وذلك سواء من المواقع الكبيرة داخل جمهورية مصر العربية أو حتى من أي موقع من المواقع العالمية خارج مصر، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع هذه المواقع مؤمنة على مستوى عالي من طرف البنك الأهلي المصري ومن المستحيل اختراقها بأي وسيلة ممكنة.

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