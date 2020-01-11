مواطن يذبح فتاة أمام إحدى مستشفيات منطقة الوراق

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عاش أبناء منطقة الوراق على وقع أحداث مثيرة للغاية في مساء يوم أمس الجمعة أمام إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص في منطقة الوراق، حيث كانت إحدى الفتيات مُهددة بفقدان حياتها على يد شخص مجهول بواسطة سلاح أبيض.

وأكدت العديد من المصادر أن إحدى الفتيات توجهت بسرعة إلى إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة الوراق، وهي مُصابة بجرح على مستوى الرقبة بعد محاولة قيام أحد الأشخاص بذبحها أمام باب المستشفى.

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ومن جانبها، سارعت إدارة المستشفى في الإبلاغ عن الحادث للشرطة المصرية، بعدما تم إمساك الشخص الذي حاول ذبح الفتاة أمام باب المستشفى.

واستقبل مدير قطاع شمال الجيزة البلاغ الخاص بهذه الواقعة المؤسفة، ثم توجهت قوة من فرقة شمال الجيزة مباشرة إلى مكان وقوع الحادث، قبل أن يتم التحفظ على الشخص المتهم بمحاولة قتل الفتاة بواسطة سلاح أبيض.

وقامت قوة فرقة شمال الجيزة بتحرير المحضر في أسرع وقت ممكن، ثم تم إخطار النيابة العامة من أجل بدء التحقيقات في هذه الواقعة التي أثارت الرعب في منطقة الوراق مساء يوم أمس الجمعة.

على صعيد متصل، قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالكشف عن ما أسفرت عنه التحريات في الساعات الماضية إثر هذه الواقعة في منطقة الوراق.

وأوضحت تلك التحريات أن الشخص المجهول الذي حاول أن يذبح الفتاة عبارة عن مريض نفسي، وبالتالي يُسبب له ذلك المرض النفسي بعض التصرفات غير العقلانية.

وأشارت أيضاً إلى أن كل شهود العيان في منطقة الحادث أكدوا على أن ذلك الشخص قام بمعاكسة الفتاة، قبل أن تقوم الأخيرة بمحاولة تفاديه إلا أن المتهم أخرج من ملابسه سلاحاً أبيض وقام بالاعتداء عليها به ثم ركض جارياً.

وشددت التحريات على أن بعض شهود العيان قاموا بمطاردة ذلك الشخص المريض نفسياً، حتى تمكنوا من الإمساك به ثم أبرحوه ضرباً لحين وصول الشرطة إلى مكان وقوع الحادث.

وأضافت أيضاً أن الفتاة تم نقلها على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة الوراق، ووجد الأطباء بالفعل آثار جرح سطحي على رقبتها مع استقرار حالتها الصحية، على أن يتم الاستماع إلى أقوالها كاملة هي الأخرى، على أن يتم إخطار بعدها النيابة العامة بكافة ملابسات الواقعة حتى يتم إصدار الحكم سريعاً على المتهم من جانب القضاء المصري.

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