الكشف عن متسولة عجوز في محطة وقود تمتلك عقارات وأموال

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أكدت لجنة التدخل السريع في مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة كفر الشيخ أنها وجدت إحدى المتسولات من كبار السن تجلس باستمرار في إحدى محطات الوقود في كفر الشيخ، ولكنها لم تكن متسولة عادية بعد الكشف عنها بواسطة عملية فحص البيانات الخاصة بها عبر وزارة التضامن الإجتماعي.

وأوضحت اللجنة أن عملية فحص البيانات قد أثبتت أن هذه المتسولة العجوز ليست عبارة عن متسولة عادية مثلما كان يظن الناس أو حتى العاملين في محطة الوقود، بل إنها لديها عدة عقارات مُسجلة باسمها في محافظة كفر الشيخ.

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وأشارت أيضاً إلى أن عملية كشف هذه المتسولة جاءت بناءً على توجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي، حيث يتمثل دور لجنة التدخل السريع في وزارة التضامن بضرورة مساعدة الأشخاص المتسولين في الشوارع في كافة أنحاء الجمهورية، حتى يتم القضاء نهائياً على ظاهرة التسول في الشارع المصري.

وشددت اللجنة على أن أحمد أبوزيد غنيم عضو لجنة التدخل السريع في مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، هو من قام باكتشاف هذه المتسولة المليونيرة بهدف مساعدتها في البداية قبل معرفة ما كانت تخفيه عن الناس.

ومن جانبه، أكد السيد مسلم المحاسب ووكيل وزارة التضامن الإجتماعي في محافظة كفر الشيخ، أن الجميع داخل الوزارة كان في حالة ذهول بعدما تم فحص البيانات الخاصة بهذه المتسولة العجوز التي وصلت إلى العقد السادس من العمر، نظراً لأن الأبحاث أثبتت أن هذه المتسولة ليست متسولة عادية وإنما تمتلك العديد من العقارات الخاصة التي تحمل اسمها.

ولا تُعد هذه الحالة هي الأولى التي يتم الكشف عنها سواء من طرف وزارة التضامن الإجتماعي أو من طرف جهات أخرى، حيث انتشرت ظاهرة التسول بشكل واضح في مختلف الشوارع المصرية طيلة السنوات الماضية، وخاصة بعدما اعتبرها العديد من الناس البسطاء فرصة من أجل كسب الأموال أو حتى الاحتيال على المواطنين.

ويعلم المتسول جيداً أن التسول إحدى أهم الوسائل لكسب تعاطف الناس في الشوارع، مما يجعل ذلك المتسول يُفضل الحصول على الأموال عبر هذه الطريقة عوضاً عن ممارسة أي مهنة، حتى وإن كان قادراً على ذلك.

وتعمل الجهات الأمنية بأقصى مجهود لديها منذ فترة طويلة من أجل محاولة القضاء على ظاهرة التسول في الشوارع المصرية، من خلال إما مساعدة الشخص المتسول في حالة كان في حاجة فعلاً إلى المساعدة من الدولة، أو إما عن طريق القبض على الأشخاص المحتالين.

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