شركة “كريم” تعلن عن بدء تشغيل خدمة التنقل بين المحافظات وتكشف أسعارها

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أعلنت شركة “كريم” اليوم عن مفاجأة سارة لكافة عملائها من خلال بدء تشغيل خدمة التنقل بين المحافظات، بهدف توفير المزيد من الراحة والأمان لكافة عملاء الشركة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقامت شركة كريم بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كافة عملائها اليوم، من أجل إخطارهم بإمكانية استخدام خدمة “كريم جو” أو خدمة “كريم بلس”، من أجل ضمان التنقل بين مختلف المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الخدمة تشمل التنقل من محافظة القاهرة تجاه 19 محافظة أخرى أو العكس من هذه المحافظات تجاه القاهرة، إضافة إلى محافظة الإسكندرية تجاه 17 محافظة أخرى أو العكس من هذه المحافظات تجاه محافظة الإسكندرية، كما كشفت أيضاً عن أسعار الخدمة بالتفاصيل.

وإليكم الآن أولاً أسعار شركة كريم الخاصة بخدمة التنقل من محافظة القاهرة إلى المحافظات الأخرى والعكس:

القاهرة / العين السخنة، سعر الرحلة 700 جنيه.

القاهرة / الغردقة، سعر الرحلة 1800 جنيه.

القاهرة / شرم الشيخ، سعر الرحلة 1950 جنيه.

القاهرة / مرسى علم، سعر الرحلة 2667 جنيه.

القاهرة / الزقازيق، سعر الرحلة 427 جنيه.

القاهرة / بنها، سعر الرحلة 320 جنيه.

القاهرة / دمنهور، سعر الرحلة 671 جنيه.

القاهرة / طنطا، سعر الرحلة 568 جنيهاً.

القاهرة / المنصورة، سعر الرحلة 700 جنيه.

القاهرة / بورسعيد، سعر الرحلة 800 جنيه.

القاهرة / الإسماعيلية، سعر الرحلة 550 جنيه.

القاهرة / دمياط، سعر الرحلة 900 جنيه.

القاهرة / كفر الشيخ، سعر الرحلة 800 جنيه.

القاهرة / أسيوط، سعر الرحلة 1800 جنيه.

القاهرة / السويس، سعر الرحلة 671 جنيه.

القاهرة / سوهاج، سعر الرحلة 1700 جنيه.

القاهرة / الفيوم، سعر الرحلة 516 جنيه.

القاهرة / مرسى مطروح، سعر الرحلة 1600 جنيه.

والآن سوف نستعرض لكم أسعار شركة كريم الخاصة بخدمة التنقل من محافظة الإسكندرية إلى المحافظات الأخرى والعكس:

الإسكندرية / شرم الشيخ، سعر الرحلة 2827 جنيه.

الإسكندرية / الغردقة، سعر الرحلة 2667 جنيه.

الإسكندرية / العين السخنة، سعر الرحلة 1280 جنيه.

الإسكندرية / طنطا، سعر الرحلة 671 جنيه.

الإسكندرية / دمنهور، سعر الرحلة 267 جنيه.

الإسكندرية / بنها، سعر الرحلة 800 جنيه.

الإسكندرية / المنصورة، سعر الرحلة 826 جنيهاً.

الإسكندرية / الزقازيق، سعر الرحلة 850 جنيه.

الإسكندرية / دمياط، سعر الرحلة 800 جنيه.

الإسكندرية / كفر الشيخ، سعر الرحلة 700 جنيه.

الإسكندرية / بورسعيد، سعر الرحلة 950 جنيه.

الإسكندرية / الإسماعيلية، سعر الرحلة 1173 جنيه.

الإسكندرية / مرسى مطروح، سعر الرحلة 1067 جنيه.

الإسكندرية / السويس، سعر الرحلة 1187 جنيه.

الإسكندرية / الفيوم، سعر الرحلة 1200 جنيه.

الإسكندرية / أسيوط، سعر الرحلة 1858 جنيه.

الإسكندرية / سوهاج، سعر الرحلة 3097 جنيه.

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