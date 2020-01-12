درجات الحرارة اليوم الأحد 12/1/2020 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسو اليوم الأحد، الموافق 12 يناير لعام 2020، طقس بارد على كافة الأنحاء وشديد البرودة ليلا، ليصل للصقيع على بعض المناطق، ومنها المزروعات بوسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تكون الشبورة الكثيفة صباحا.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في توقعاتهم عن حالة الطقس لليوم الأحد، أن تكون الرياح غربية لجنوبية غربية خفيفة ومعتدلة، كما تصل الشبورة المائية لحد الضباب على عدد من المناطق.

Advertisements

أما عن حالة البحر، فالبحر المتوسط الحالة به من خفيفة لمعتدلة، ويصل ارتفاع الموجه من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر الحالة به معتدلة وارتفاع الرياح به أيضا من متر لمتر ونصف المتر، والرياح في البحر المتوسط جنوبية غربية لشمالية غربية، وسطحية شمالية شرقية بالبحر الأحمر.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2020.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

في القاهرة 09 17، وشبين الكوم 09 17، والإسكندرية 09 18، وبلطيم 10 17، ومطروح 08 17، والسلوم 08 16، وسيوة 03 18، وبورسعيد 10 18، ودمياط 10 17، والزقازيق 08 18، والإسماعيلية 08 19، والسويس 11 19، والعريش 08 18، ورفح 07 17، وطابا 08 17، وكاترين 01 11، والطور 10 20 ، وشرم الشيخ 13 21، والغردقة 11 21، ومرسى علم 11 21.

وفي الفيوم 08 17، وبنى سويف 08 18، والمنيا 07 18، وأسيوط 04 18، وسوهاج 05 19، وقنا 05 19، والأقصر 07 20 ، وأسوان 08 21 ، أبوسمبل 06 21، والوادى الجديد 06 21.