تعرف على الفرق بين منظومة الدعم العيني والنقدي ببطاقات التموين

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم دراسة تحويل الدعم العيني لدعم نقدي مشروط، ثم عرض دراسة وافية وكافية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات، للاتفاق على عدة نقاط مطلوبة، بعد طرحها من قبل وزير التموين علي مصيلحي.

وفي السطور التالية، نعرض لك أبرز الاختلافات بين منظومة الدعم الحالية، وتحويلها لدعم نقدي بحسب الاقتراح الذي سيتم مناقشته.

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عند تحويل منظومة الدعم من دعم عيني لنقدي مشروط لن تتغير الحصص التموينية التي يحصل على المواطن، فله الحق في 5 أرغفة يومية، وعددها في الشهر 150 رغيفا، بجانب دعم سلعي بقيمة 50 جنيها، وهذا الدعم بحد أقصى لـ4 أفراد بكل بطاقة تموينية، وسيظل دعم رغيف الخبز موجود في الاقتراح الجديد ولن يزيد ثمنه عن 5 قروش، فحي حين تتكلف الدولة قيمته الأصلية وهي 55 قرشا.

ويعد الاختلاف الحقيقي بين المنظومتين، أن تحويل الدعم العيني لنقدي، سيجعل للمواطن الحق في قيمة الأرغفة المباعة في شكل لحظة، ولن يحتاج للجوء لتسويات من قبل وزارة التموين، كما طالبت وزارة التموين المخابز بتفويض بنكي والتوقيع عليه، حتى يتمكن اتحاد البنوك الحصول على ثمن خصم القمح وتوصيله للمواطن، فالمنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حصتة من الخبز في صورة نقود، يضاف إليه في رصيده بالمخبز بشكل يومي.

وفي المنظومة الحالية تدفع وزارة التموين 10 قروش كتعويض عن كل رغيف خبر لم يتم صرفه للمواطن، ويصل هذا التعويض 60 قرشا بالمنظومة الجديدة، وتبحث وزارة التموين حالية إمكانية تطبيق المنظمومة بشكل تجريبي في عدد من المحافظات، ثم البدء في تعميمها، والتي ستقضي على ظاهرة تجميع البطاقات والضرب الوهمي لبطاقات التموين.

وفي المنظومة الجديدة سيصبح المواطن المتحكم في رغيف الخبز، والمتحكم أيضا في الدعم النقدي الذي سيصل إليه، مع الاهتمام أكثر وأكثر بجودة رغيف الخبز المقدم له من قبل العديد من المخابز، واختيار المخبز المناسب له.