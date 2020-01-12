عقوبات التخلف عن السداد بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

Advertisements

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 دخل خيز التنفيذ منذ بداية شهر يناير الجاري، ويتناول التأمين على عدد كبير من العمالة والعمال المنتظمين وغير المنتظمين، وأيضا العاملين بالقطاعي العام والخاص، وفي السطور التالية، نعرض لك أبرز مواد القانون وأيضا سداد الأقساط التموينية للعمال وأصحاب العمل أو المؤمن عليهم.

المادة 71 نصت على أن يلتزم صاحب العمل بالمادة 70، وبالمبالغ التالية في مواعيد محددة وهي: اشتراكات الشهر، ومن ضمنها اشتراكات المعاش الإضافي بداية من الشهر الثاني لشهر الاستحقاق، بالإضافة للأقساط الخاصة بالشخص المؤمن عليه، والأقساط الخاصة بالمبالغ المتأخرة، والتي تدفع في أول الشهر المستحق، والمبلغ التي تخصم من قبل صاحب العمل شهريا من أجور العمال المؤمن عليهم.

Advertisements

وعند التأخير عن سداد الأموال المستحقة، يحق لصاحب العمل مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير، والذي يتم حسابة بداية من تاريخ وجوبه وحتى نهاية شهر سداده، ويتم حساب متوسط العائد في الشهر السابق للشهر، مضاف إليه 2%، ويمكن الإعفاء من المبلغ الإضافي عند السداد في خلال 15 يوما.

عقوبات التخلف عن السداد لأصحاب العمل

يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة وفقا للمادة 79، بعد الحجز على أموال صاحب العمل إداريا، ويمكن من خلال المادة 71 أن يتم تقسيط المبالغ دون الحجز الإداري على أموال أصحاب العمل أو تقديمهم خطاب ضمان، وهناك حالات يكون فيها العقوبات بإلغاء قرار التقسيط، مثل الإفلاس أو تصفية العمل أو الهجرة مثلا وغيرها.

الأقساط التي لم يتم سدادها ولم يأتي موعدها تعتبر واجبة التنفيذ، ويمكن إعادة التقسيط للمبلغ عند زوال سبب إلغاء التقسيط وفقا لبنود القانون، ويمكن جمع المبالغ المالية على صاحب العمل وتقسيمها لدفعات بحيث لا تزيد تلك الدفعات عن مواعيد التقسيط.

العمال المؤمن عليهم

المادة 72، تنص على أن يؤدي المؤمن عليهم من الفئات الواردة بالمواد 5 و6 و7 من اللائحة المبالغ التالية: اشتراكات الشهر وبينها اشتراكات المعاش الإضافي، والأقساط المستحقة عن المبلغ المتأخر، وعند التأخير عن السداد يستحق مبلغ إضافي شهري، ويحسب بنسبة تساوي مستوسط العائد بالإضافة لـ2%، ويتم الإعفاء منه عند سداد المبلغ كامل في خلال 15 يوما، وللمؤمن عليهم من الفئات الخاضعة لأحكام المواد 5 و6 و7، يمكنهم طلب تقسيط المبالغ المستحقة بأقساط شهرية.