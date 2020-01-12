أب يقتل نجله في الشرقية لطلبه جنيه لشراء حلوى

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شهدت قرية ميت حمل التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة، قتل خلالها أب نجله بسبب “جنية يشتري بيه حاجة حلوة”، فتلك هي العبارة التي كانت سببا لبداية الواقعة، وكلمات الطفل الأخيرة أيضا.

في الجمعة الماضية، طلب الطفل “مؤمن” صاحب الـ6 سنوات، من والده جنيه لشراء الحلوى، ويعد والده هو الشخص الوحيد المتبقي له عقب وفاة والدته، ليصبح مؤمن وشقيقه الأصغر البالغ من العمر 6 سنوات ضيوفا جدد في منزل زوجة والدهم الجديدة، فاستقبل الأب طلب الطفل بتوع من التعنيف وانهال عليه ضرا حتى سقط مغشيا عليه وتوفي، ليدعي الأب أنه توفى بسبب سقوطه من أعلى السطح.

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وقال عدد من شهود العيان، إن الأب كان معتاد معاملة طفليه بعنف، ودائم توجيه السباب والضرب لهما، فبعد طلب الطفل الجنيه وإلحاحه لشراء الحلوى، بدأ الأب في ضربه في الوجه وأسفل العين، وأصابه بإصابات متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وأبلغ الأب قسم الشرطة، أن نجله توفى بعد سقوطه من أعلى سطح المنزل، رجال المباحث شكوا في الأمر بسبب إصابات الطفل، وضيقوا الخناق على الأب “جمال” 48 سنة، حتى اعترف بجريمته، وقال إنه قتل دون قصد.

تم إلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة انتداب لجنة من الطب الشعري لتشريح جثة الطفل، والتي تم التحفظ عليها بمستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة، وحبس الأب المتهم بقتل نجله على ذمة التحقيقات.