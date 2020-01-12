براتب 1250 دولار.. برنامج تدريب صيفي للطلبة في واشنطن

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يقدم المعهد الأمريكي برنامجا لتدريب الطلبة في الصيف، والبرنامج المقدم من المعهد عبارة عن مجموعة متنوعة من الفرص التي تساعد على التطور في مجالات عدة تعليميا وأيضا مهنيا، وسيكون مقر التدريب الصيفي للطلبة في مدينة واشنطن الأمريكية، وفي السطور التالية، نعرض شروط التقدم للبرنامج وتفاصيله المختلفة.

برنامج تدريب صيفي للطلبة في واشنطن

البرنامج مقدمة للطلبة ويتم اختيار أفضل الطلبة بالجامعات، لفرصة التواصل الفكري والبحثي، في مجالي السياسة والاقتصاد بواشنطن، ومدة التدريب في البرنامج الصيفي للطلبة في واشنطن أسبوع واحد، وسيتم تنظيمه في بداية فصل الصيف للعام الجاري 2020، وتشارك مجموعة مميزة من الطلبة في الفترة من 7 مايو وحتى 26 يونيو لعام 2020، لمدة 5 أسابيع في الفترة المقررة، بفرصة جديدة للتدريب.

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شروط التقديم في التدريب الصيفي للطلاب

يقبل التدريب طلبة الجامعة الحاليين، والخريجين الجدد، والتقديم متاح للطلاب الدوليين أيضا، ولا يمكن التقديم للطلبة الذين تم اختيارهم بمسابقات أو تدريبات سابقة، وتكلفة التدريب ممولة بالكامل، كما يمنح الطالب راتب شهري يصل لـ1250 دولار، ويغطي البرنامج تكاليف السفر والإقامة.

التقديم

للتقديم لبرنامج التدريب الصيفي في واشنطن، يجب تقديم السيرة الذاتية، وملء استمارة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمعهد، وآخر موعد للتقديم هو 4 من شهر أبريل المقبل.