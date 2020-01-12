رئيس البرلمان الليبي يصل مصر لحضور جلسة مجلس النواب

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وصل عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، صباح اليوم الأحد، لمقر البرلمان المصري، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، نقلا عن قناة “اكسترا نيوز”، والتي أذاعته في نبأ عاجل لها.

ومن المقرر أن يحضر عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، اليوم الأحد الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، بصخبة الوفد المرافق له، لمناقشة آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الليبية، وإعلان تأكيده ودعم مجلس النواب المصري لنظيره الليبي، ودعمه في قرارت وقف التدخل التركي في الأراضي الليبية، والتحدث حول التدخلات التركية في ليبيا، والتي حدثت مؤخرا.

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ومن المقرر أن يسبق جلسة مجلس النواب، لقاء لهيئة مكتب مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي يلتقي بالوفد الليبي قبل بدء الجلسة، والتأكيد على موقف مصر ودعمها لليبيا ورفضا أي تدخل بالأراضي الليبية، وعقب اللقاء تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي يحضرها رئيس البرلمان الليبي، والوفد المرافق له.